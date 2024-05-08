Эндокринолог предупредила, что дефицит витамина D вызывает сложности с зачатием

Врач-эндокринолог, диетолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Екатерина Бузинова рассказала, к чему приводит дефицит витамина D в организме человека. По словам эксперта, нередко нехватка этого витамина отражается на репродуктивной системе. При этом одинаково сильно это сказывается на возможности зачать как женщины, так и мужчины.

«Его низкий уровень влияет на частоту наступления беременности и родов в циклах стимуляции овуляции и программах вспомогательных репродуктивных технологий», — рассказала Бузинова.

Поэтому при снижении показателей в анализах менее 30 нг/мл планирующим ребенка парам стоит обратиться к врачу.

Исследования говорят, что витамин D принимает активное участие в синтезе гормонов и чувствительности рецепторов тканей к их действию. Поэтому дефицит этого витамина может сказываться как на качестве яйцеклеток женщины, так и на успешном наступлении беременности.

Также витамин важен для восстановления организма и лечения синдрома поликистозных яичников и дефицитов питания.

Бузинова подчеркнула, что важно восполнять дефицит витамина D. Однако врач напомнила, что дозу должен подобрать специалист, сообщает «Газета.ру» .

Ранее эксперт рассказала, что при дефиците витамина D могут наблюдаться диабет, ожирение, аутоиммунные заболевания и даже рак. Также ученые заявили, что витамин D может служить профилактическим средством против рака.