Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

Некоторые продукты могут снижать давление без лекарств, рассказала диетолог Эмили Лиминг. Их специалистка перечислила в комментарии для Daily Mail.

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В первую очередь Лиминг посоветовала употреблять богатые калием бананы, мангольд, авокадо, батат.

«Калий снижает количество натрия в крови, что уменьшает объем жидкости и позволяет сосудам расслабиться. Это, в свою очередь, позволяет снизить давление в них», — объяснила она.

В число продуктов, употребление которых снижает давление, диетолог также включила хумус, овсяные отруби и жирную рыбу (скумбрию, лосось, форель, сардины), которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

По словам Лиминг, полезен для снижения давления и свекольный сок.

«Употребление 250 миллилитров этого напитка ежедневно в течение всего двух месяцев способствует значительному снижению давления. Оздоровительный эффект сока свеклы объясняется содержанием в нем нитратов, которые делают сосуды более мягкими и гибкими», — сказала диетолог.

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