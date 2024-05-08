Как выбрать безопасные солнечные очки, которые точно защитят глаза
Солнцезащитные очки без маркировки могут быть опасны, предупреждают эксперты, поэтому бирки и надписи на оптике игнорировать не стоит. То, что очки темные, еще не значит, что они защищают глаза от ультрафиолетового излучения.
«Эти солнцезащитные очки внушают людям ложное чувство защищенности, хотя на самом деле не защищают, и ультрафиолет может навредить глазам», — рассказал офтальмолог Боксер Вахлер в интервью The Post.
Специалисты советуют отдавать предпочтение очкам с маркировкой UV 400 — это означает, что линзы блокируют не менее 99% ультрафиолетовых лучей. Распространены и варианты с меньшей защитой — в таком случае производитель, как правило, честно указывает все ограничения. Например, в очках со слабой защитой не стоит смотреть на солнце, но в некоторых случаях такие смогут спасти от светобоязни.
Эксперт советует носить очки даже в пасмурные дни — УФ-лучи проникают сквозь облака, даже если солнца за ними не видно. Кроме того, врач отметил, что высокая стоимость оптики не гарантирует максимальной защиты — имиджевые очки служат дополнением образа, но никак не защищают зрение. Покраснение и даже желтые пятна, которые не проходят после полноценного сна, могут быть признаком повреждения глаз солнцем.