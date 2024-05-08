Как выбрать безопасные солнечные очки, которые точно защитят глаза

Солнцезащитные очки без маркировки могут быть опасны, предупреждают эксперты, поэтому бирки и надписи на оптике игнорировать не стоит. То, что очки темные, еще не значит, что они защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

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«Эти солнцезащитные очки внушают людям ложное чувство защищенности, хотя на самом деле не защищают, и ультрафиолет может навредить глазам», — рассказал офтальмолог Боксер Вахлер в интервью The Post.

Специалисты советуют отдавать предпочтение очкам с маркировкой UV 400 — это означает, что линзы блокируют не менее 99% ультрафиолетовых лучей. Распространены и варианты с меньшей защитой — в таком случае производитель, как правило, честно указывает все ограничения. Например, в очках со слабой защитой не стоит смотреть на солнце, но в некоторых случаях такие смогут спасти от светобоязни.

Эксперт советует носить очки даже в пасмурные дни — УФ-лучи проникают сквозь облака, даже если солнца за ними не видно. Кроме того, врач отметил, что высокая стоимость оптики не гарантирует максимальной защиты — имиджевые очки служат дополнением образа, но никак не защищают зрение. Покраснение и даже желтые пятна, которые не проходят после полноценного сна, могут быть признаком повреждения глаз солнцем.