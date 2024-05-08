Диетолог рекомендовала ограничить кофе и чай при похудении

Диета, которую придерживаются люди, желающие сбросить лишние килограммы, должна отвечать принципам правильного питания. Такого мнения придерживается диетолог Татьяна Рыкалова. По словам эксперта, в рационе человека, желающего похудеть, должны присутствовать яйца, рыба, мясо, сыр, творог.

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Также не стоит забывать о клетчатке и углеводах. Последнее лучше употреблять в первой половине дня.

Зато выпечку, сладкое, жирное и калорийное, в том числе соусы, майонез, сметану, нужно исключить, подчеркнула Рыкалова.

Что касается напитков, кофе и чай при похудении допускаются, но их стоит пить без сахара и сливок. Зато увеличение количества потребляемой чистой воды поможет ускорить процесс похудения, рассказала врач в разговоре в беседе с 29.ru.

Ранее диетолог Чухачева предостерегла от злоупотребления колбасой, сливочным маслом и салом, а также чай не влияет на объем жировой клетки и не помогает похудеть.