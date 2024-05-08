Пьющим россиянам раскрыли, как изменится их организм за месяц трезвой жизни

Злоупотребляющие алкоголем граждане уже через месяц трезвой жизни перестанут страдать отеками, сведут риск инфекций к минимуму, а также забудут про сильные головные боли и агрессию, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт отметил, что спустя 14 дней сознание пьющего человека проясняется, улучшаются мыслительные процессы.

© unsplash

"Через 14 дней восстанавливаются мыслительные процессы. Сознание яснеет. Показатели сердечного ритма и давления приходят в норму. Голова больше не болит. Через 30 дней спирт покидает головной мозг, выводятся продукты распада. Улучшается личная жизнь во всех ее аспектах. Эмоции восстанавливаются. Исчезает отечность. Если отказаться от алкоголя, то уже через 60 дней снижается риск развития инфекционных заболеваний из-за восстановления иммунитета", — отметил эксперт.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита. Со стороны почек из-за пива может развиться фиброз и почечная недостаточность.