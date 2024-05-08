Косметолог дала советы, как избавиться от отеков после майских праздников

Избавиться от отеков после майских праздников поможет баня, рассказала косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что важно использовать веники: они действуют как массаж. Работать ими необходимо снизу вверх, начиная с ног.

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Если после майских праздников из-за нарушения режима питания у вас появились отеки, я рекомендую обязательно посетить баню и использовать там веники. Они работают как массаж. Нужно начинать идти ими снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, — пояснила косметолог.

Также справиться с отеками помогут длительные прогулки. Они выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, следует делать самомассаж и разминать себе шею, чтобы улучшить лимфатическое движение. Важно изменить рацион, отметила Аюпова. Так, лучше отказаться от сладких и соленых продуктов в пользу костных бульонов или супов.

Чем больше вы едите хорошего белка, который есть в супах и бульонах, тем меньше вам хочется есть сладкого. А те, кто очень любит соленое, имеют проблемы с хроническим стрессом и надпочечниками. Этой категории людей важно хорошо высыпаться, — заключила косметолог.

Косметолог Наталья Рябинова ранее рассказала, что морщины на шее, или так называемые кольца Венеры, зачастую появляются не из-за старения кожи, а из-за неправильного ухода. По ее словам, в каждый возрастной период уходовая косметика за зоной декольте подбирается индивидуально.