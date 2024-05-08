Согласно статистике, холестерин выходит за пределы нормы у 30% мужчин и женщин в 40-45-летнем возрасте. А после 50-ти этот показатель достигает 45-50%.

Как отметил заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, кардиолог Константин Иванов, уровень "плохого" холестерина всегда повышен у людей с лишним весом, так как в этом случае снижается уровень эстрадиола, тестостерона.

"Холестерину некуда деваться, он остается в крови, оседая на стенках сосудов", - объяснил доктор в интервью KP.Ru.

Он подчеркнул, что виновником избыточного веса является сахар (в том числе выпечка, десерты), а не жиры.

Константин Иванов уточнил, что "быстрые" углеводы в рационе вредят поджелудочной. От работы последней зависит в итоге и расщепление жиров. Но первопричина - сахар.

Главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны, заключил кардиолог. Если в рационе постоянно присутствует сладкое в большом количестве, то отказываться от жирной еды, чтобы сохранить сосуды здоровыми, бесполезно.