В каком виде употреблять свеклу для снижения давления

По словам британского диетолога Эмили Лиминг, нитраты (соли азотной кислоты) в составе свекольного сока могут эффективно расслаблять стенки кровеносных сосудов, тем самым снижая кровяное давление. Употребление приготовленной на пару свеклы также помогает нормализовать этот показатель. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в журнале Hypertension в 2014 году. Результаты этой научной работы показали, что ежедневное употребление 250 мл свекольного сока в течение двух месяцев может нормализовать кровяное давление (у участников этот показатель снизился в среднем на 8/4 мм рт. ст.).

Такой терапевтический эффект оказывают нитраты — соли азотной кислоты, в составе свеклы. Они накапливаются в овощах при удобрении азотсодержащими смесями. Нитраты могут снижать кровяное давление путем оказания расслабляющего действия на стенки кровеносных сосудов.

Лиминг отметила, что нитраты в свекле теряют многие полезные свойства при отваривании. По этой причине овощ лучше употреблять в сыром или приготовленном на пару виде, а также выжимать из него сок.

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