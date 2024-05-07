Семь лекарств от старости

Директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев рассказал о проводимых в мире клинических испытаниях перспективных лекарств, замедляющих старение. Информацию опубликовал сотрудник пресс-службы вуза Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

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Одним из самых перспективных препаратов для увеличения продолжительности здоровой жизни профессор назвал метформин, который по его информации, улучшает метаболизм, когнитивные функции, функции сердца, иммунную систему и микробиоту кишечника.

Также ученые выяснили, что повышение уровня NAD+ с помощью его предшественников NR и NMN активирует сиртуины. Эти белки хорошо влияют на метаболизм, физическую выносливость и защищают от нейродегенеративные заболевания.

Среди препаратов, которые в будущем, по мнению Москалева, могут использоваться для замедления старения — агонисты рецепторов GLP-1. Эти вещества способствуют снижению веса и борьбе с метаболическим синдромом, а также могут влиять на сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства.

В борьбе со старостью, как рассказал врач, помогают и ингибиторы TORC1, в том числе рапамицин и его аналоги. При этом он подчеркнул, что эти препараты требуют осторожности в дозировке, чтобы не допустить побочных эффектов.

Кроме того, исследователи полагают, что на когнитивные функции и продолжительность жизни положительно влияет спермидин, а сенолитики избирательно уничтожают стареющие клетки и имеют большой потенциал для помощи при заболеваниях, характерных людей для преклонного возраста.

Также пробиотики и модуляция кишечной микробиоты, как считают ученые, могут влиять на иммунитет, метаболизм, воспаление и когнитивные функции.

Алексей Никонов предположил, что в ближайшие годы человечество большой прогресс в применении геропротекторных препаратов, чему способствуют многочисленные клинические испытания. Он считает, что сначала эти препараты будут применяться для лечения конкретных заболеваний, но потом смогут использоваться для замедления старения в целом.

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