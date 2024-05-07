Пять продуктов, которые необходимо ежедневно употреблять пожилым людям

Доктор Александр Мясников рассказал о самых полезных продуктах, которые необходимо употреблять в пожилом возрасте. Они помогут улучшить работу ЖКТ, а также восстановить микрофлору кишечника. Об этом рассказывает издание Медздрав.Инфо.

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Отмечается, что рацион пожилых людей должен быть разнообразным, но не очень калорийным. В него обязательно стоит добавить дольку горького шоколада, который помогает поднять настроение и уменьшить уровень стресса. Он содержит в себе антиоксиданты и флавоноиды, а также множество полезных микроэлементов. От его употребления улучшатся кровообращение и деятельность мозга.

Также стоит добавить в рацион овощи, фрукты, курицу, рыбу и орехи. По словам специалистов, разнообразие свежих овощей и фруктов на столе улучшит состояние организма. Кроме того, дополнить прием пищи можно свежей зеленью.