Диетолог назвала полезный для сердца и мужской половой системы овощ

Спаржа полезна при железодефицитной анемии и заболеваниях сердца. Кроме того, она улучшает работу мужской половой системы. Об этих и других полезных свойствах овоща рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

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По ее словам, спаржа является сезонным продуктом, созревающим в мае. Молодые листья этого растения богаты витаминами А, В, Е и С, а также калием, что делает их особенно полезными для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ко всему прочему, спаржа богата полезными минералами.

Еще одним ценным свойством спаржи Дианова назвала улучшение работы мужской половой системы. Включение в рацион этого растения повышает уровень тестостерона. Диетолог также указала, что спаржа подходит для профилактики атеросклероза, передает радио Sputnik.

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