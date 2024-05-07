Малышева раскрыла неочевидную пользу пива для шашлыка

В эфире популярной программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о пользе пенного напитка и заявили, что на его основе можно приготовить лучший маринад для шашлыка.

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Малышева напомнила, что при жарке мяса на огне велик риск образования большого количества канцерогенов. Ее соведущий посоветовал мариновать мясо в пиве, чтобы этого избежать.

— Пиво уменьшает количество (канцерогенов — прим. «ВМ») на 80 процентов. Если маринуете в вине, то примерно на 40, — пояснил специалист.

По словам Малышевой, пиво — это «маринад номер один», который будет еще более эффективен при добавлении в него розмарина.

Многие россияне на майских праздниках предпочитают жарить на природе шашлык, дополняя празднично накрытый в полевых условиях стол алкогольными напитками. Однако содержащиеся в жареном мясе канцерогены в сочетании со спиртным могут приводить к развитию панкреатита. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина.

Диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть. Однако она порекомендовала брать для приготовления курицу или говядину.