Можно ли мыть голову холодной водой

Если мыть голову холодной водой, то можно простудиться, рассказала aif.ru врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. По ее словам, мыться холодной водой особенно опасно для людей со сниженным иммунитетом.

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Врач отметила, что человек переохлаждается как раз таки через голову, ноги и руки, поэтому можно простыть от подобного мытья. При этом самим волосам прохладная вода ничем не угрожает, объяснила трихолог. Из-за резкого воздействия холода может возникнуть спазм сосудов и временное ухудшение питания корней, однако от одного раза ничего не будет. Если часто практиковать мытье головы холодной водой, можно заметить ухудшение состояния волос из-за нехватки питания.

Егорова добавила, что лучше перетерпеть или воспользоваться сухим шампунем, чем мыть голову холодной водой. Или можно найти возможность подогреть эту воду, подытожила она.

Ранее трихолог Наталия Жовтан рассказала, что одной из главных причин перхоти является слишком активная работа сальных желез. Она отметила, что пациенты жалуются на необходимость часто мыть голову из-за «жирных» волос. Она напомнила, что шелушение в ряде случаев затрагивает не только волосистую часть головы, но и ушные проходы, брови и крылья носа.