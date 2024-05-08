Диетолог указал на правила, помогающие поддерживать форму без диет

Однако многие, столкнувшись с лишним весом, начинают экспериментировать с диетами, которые, к сожалению, часто приводят к негативным последствиям из-за строгости ограничений и неправильного подхода.

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Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» поделилась, что альтернативой диетам являются разгрузочные дни, которые считаются безопасными и рекомендуемыми современной медициной.

Диеты часто применяются без должного контроля и могут быть опасны для здоровья, в то время как разгрузочные дни признаны безвредными и эффективными. Люди могут проводить один или два разгрузочных дня в неделю, выбирая различные варианты, такие как белковые, углеводные или жировые. Как пример, это могут быть «творожные дни», пояснила специалист.

Она также напомнила о значимости основной пищевой пирамиды, включающей в себя 6 групп продуктов: овощи, фрукты, крахмалистые продукты, белки, молочные продукты и жиры. Соблюдение баланса между этими группами позволяет поддерживать здоровое питание и правильный обмен веществ.

Наталья Павлюк отметила, что для многих людей сложно отслеживать калорийность и состав продуктов, поэтому придерживание общих рекомендаций является надежным способом поддерживать тонус и заботиться о своем здоровье.

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