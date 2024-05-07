Врач посоветовала есть одуванчики для укрепления иммунитета

Укрепить иммунитет можно, если употреблять в пищу полезные продукты, такие как лук, чеснок или морские водоросли. Об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Каневская.

— Питание формирует микрофлору кишечника, а она в свою очередь влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом, — рассказала эксперт.

Каневская добавила, что важнее всего есть продукты с высоким содержанием клетчатки — пребиотики. К ним относятся чеснок, лук, лук-порей, а также спаржа, топинамбур, зелень одуванчика, бананы и морские водоросли.

Людям со слабым иммунитетом можно принимать настои эхинацеи и чеснока, а также пить зеленый чай, отметила врач. Но питанием можно не только укрепить иммунитет, но и ослабить его, что может случиться из-за пищевой непереносимости отдельных продуктов, передает Lenta.ru.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, что авокадо сильно выделяется среди других фруктов своими питательными свойствами, а также благотворным влиянием на здоровье. По словам эксперта, его можно назвать самым полезным фруктом.