Врач призвала не обедать на рабочем месте

Привычка перекусывать или обедать на рабочем месте чревата перееданием и другими негативными последствиями. О них предупредила нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова в беседе с «Лентой.ру».

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Веселова призвала россиян перестать питаться сидя за компьютером, поскольку из-за этого человек не концентрируется на приеме пищи и в итоге плохо усваивает еду. По ее словам, в этом случае даже полезный обед или перекус плохо пережевываются, что может вызвать изжогу, отрыжку, вздутие и другие неприятные последствия со стороны ЖКТ.

Еще одним побочным эффектом приема пищи на рабочем месте нутрициолог назвала нарушение выработки пищеварительных ферментов. Это приводит к неусвоению питательных веществ и дефицитам, что, в свою очередь, является триггером для развития заболеваний пищеварительной системы, снижения иммунитета.

«Употребляя пищу на ходу, мы не можем правильно оценить чувство насыщения и голод, так как отвлекаемся на внешние факторы, наше внимание рассеяно. Это приводит к перееданию. Избыточный вес — спутник людей, которые жуют за компьютером», - Екатерина Веселова, нутрициолог

Решением проблемы, по словам Веселовой, является осознанное питание. Она предложила рассчитывать время на еду.

«Сколько раз в течение дня вы едите за рабочим местом? Нормальная продолжительность обеда составляет 20 минут, перекуса — 10 минут. Тщательное пережевывание в спокойной обстановке снижает нагрузку на желудок, кишечник и улучшает расщепление пищи. Жуйте медленно и достаточно, пока у пищи есть вкус», — посоветовала собеседница «Ленты.ру».

Также нутрициолог рекомендовала обязательно настраиваться на прием пищи и получать от него удовольствие. Благодаря этому усилится слюноотделение, и организм начнет вырабатывать пищеварительные ферменты для лучшего усвоения еды. Помимо этого, специалистка указала необходимость научиться различать эмоциональный и физический голод.

«К психологическому голоду можно отнести привычку есть на ходу или за рабочим местом. Используйте практики для снижения уровня стресса в вашей жизни: ведение дневника, мышечное расслабление, глубокое равномерное дыхание, массажный коврик с иголками, водные процедуры, йога», - Екатерина Веселова, нутрициолог

Ранее диетолог Линда Хасанова рассказала россиянам, как избежать переедания на майских праздниках. В этом, по ее мнению, поможет полный отказ или ограничение потребления алкоголя, так как он стимулирует аппетит.