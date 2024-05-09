Названы два продукта на завтрак, которые помогут сделать сосуды чистыми

Некоторые люди начинают отказываться от употребления ряда продуктов, чтобы снизить холестерин. С последним связывают риски развития атеросклероза - сужения кровеносных сосудов из-за того, что на их стенках накапливаются холестериновые отложения.

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Так, например, чтобы сделать сосуды чистыми, люди убирают из рациона жирные продукты. В списке часто оказываются и куриные яйца.

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, кардиолог Константин Иванов предупредил, что не стоит для снижения холестерина отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны. Ориентироваться стоит на умеренное потребление и противопоказания от врача (если они есть).

В яйцах много холина, который как раз выводит "вредный" холестерин, отметил кардиолог в интервью KP.Ru.

Еще один продукт, способный бороться с излишками холестерина в организме, - овсянка. Содержащийся в продукте бета-глюкан соединяется с частью богатых холестерином желчных кислот в кишечнике, способствуя выведению их из организма.

"Среди всех злаков овес наиболее эффективен для снижения холестерина", - отметила диетолог Лиза Афинская.

Специалист посоветовала выбирать овес с минимальном обработкой - чем она меньше, тем дольше каша переваривается и имеет более низкий гликемический индекс. Каши, которые готовятся 2-5 минут, пользы не принесут, добавила врач.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков обратил внимание на отруби. По его словам, такая добавка в еду "захватывает холестерин на уровне кишечника и выводит его из организма".