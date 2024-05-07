Назван доступный россиянам продукт с уникальными полезными свойствами

Бананы обладают уникальными полезными для человеческого организма свойствами, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что в продукте содержатся витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

По ее словам, плоды стоит употреблять гражданам с артритом и астмой. Эксперт подчеркнула, что присутствующий в банане витамин B6 снижает риски воспалительных процессов и улучшает работу иммунной системы.

Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г. Поэтому стоит отдать предпочтение недозревшим фруктам, — отметила Гусакова.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что после употребления конфет с алкоголем и ромовой бабы не стоит садиться за руль. По словам врача, в случае аварии будет трудно объяснить причину содержания спирта в крови. Она добавила, что необходимо заранее учитывать концентрацию этанола в десертах.

Эксперт подчеркнула, что лучше не рисковать и не съедать даже одной конфетки с алкогольной начинкой. Она добавила, что высокий гликемический индекс ромовая баба получает из-за того, что готовится из муки высшего сорта и пропитывается сахарным сиропом.