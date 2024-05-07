Почему оливковое масло полезно для здоровья?

Результаты недавней научной работы продемонстрировали, что примерно половина столовой ложки оливкового масла ежедневно может снизить вероятность смерти от деменции. Подробнее об этом говорится в JAMA Network Open.

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В рамках нового исследования учёные наблюдали за примерно 90 000 участников в течение почти 30 лет. Выяснилось, что употребление 7 г оливкового масла каждый день связано с более низкой вероятностью смерти от деменции. Такой же эффект был от замены майонеза или маргарина на оливковое масло.

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Учёные пришли к выводу, что те, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, имели на 28% меньший риск умереть от деменции по сравнению с теми, кто вообще не употреблял оливковое масло или ел его редко.

Также при замене 5 г (примерно одна чайная ложка) маргарина или майонеза в день оливковым маслом вероятность смерти от деменции снижалась на 8−14%. И это не зависело от общего качества диеты человека.

Это исследование не доказывает причинно-следственную связь, но результаты соответствуют диетическим рекомендациям по использованию оливкового масла вместо маргарина или майонеза для более здорового питания.

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