Из чего состоят зубы и как их лучше всего защитить от разрушения

Известно, что каждый пятый американец в возрасте 75 лет и старше живёт без зубов. Многие из нас могут даже не осознавать, что зубы в идеале должны с нами оставаться всю жизнь.

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Зубы человека сами по себе очень долговечны, а также очень прочно крепятся к челюсти. Участвуют в этой фиксации шесть разных тканей.

Сам же секрет долговечности зубов кроется в эмали, дентине и пульпе. Эмаль представляет собой защитную оболочку, которая покрывает видимую часть зуба над десной. Эмаль содержит много минералов и является самой твёрдой тканью в нашем организме.

В эмали нет клеток, кровеносных сосудов или нервов. Также она не регенерирует. То есть если она разрушится из-за гниения или сломается, то восстановить её уже нельзя. Наконец, именно с эмали начинается разрушение зуба.

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Дентин содержит больше минералов, чем эмаль. Он также является — «телом» зуба. Это живая ткань, состоящая из параллельных крошечных трубочек, содержащих жидкость и клеточные расширения.

Пульпа представляет собой сердцевину мягких тканей зуба. Она содержит много клеток, кровеносных сосудов и нервов.

Чем раньше вы пойдёте лечить зуб, тем меньше будет сверления и меньше пломбы. Если вовремя принять меры, большая часть естественных тканей зуба будет сохранена, а пульпа, скорее всего, восстановится.

Разрушение зубов одновременно предсказуемо и предотвратимо. Поскольку этот процесс начинается безболезненно, нужно регулярно ходить к стоматологу.

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