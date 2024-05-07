Врач объяснила, почему нельзя прекращать прием витамина D весной и летом

Согласно исследованиям, дефицит витамина D наблюдается у половины населения страны, причем даже у жителей южных регионов. Поддерживая нужный уровень витамина D в организме, многие прекращают его принимать с наступлением теплой погоды, полагая, что весной и летом мы чаще и больше находимся на солнце. Однако это ошибочное мнение, предупреждает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. По просьбе "РГ" врач объяснила, почему людям, имеющим проблемы с уровнем витамина D, нужно его принимать даже весной и летом.

"Половина россиян страдает от дефицита витамина D. К такому выводу пришла компания "Инвитро" в ходе масштабного исследования. Это не может не вызывать беспокойство, ведь дефицит витамина D провоцирует риск развития многих заболеваний. Главная функция витамина D заключается в регулировании обмена кальция и фосфора, который необходим для здоровья костей. Нехватка витамина приводит к нарушению этого процесса и, как следствие к повышенной хрупкости костей, мышечной слабости", - пояснила доктор Шуппо.

Исследования подтверждают: дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака. Защитная функция иммунной системы ослабляется, что увеличивает риск инфекций и их осложнений.

Почему надо принимать витамин D практически круглый год?

Ольга Шуппо привела несколько аргументов, подтверждающих необходимость приема витамина D:

1. Ошибочно думать, что необходимое количество витамина D можно получить из пищи. Он присутствует в весьма ограниченном перечне продуктов - сыром яичном желтке, некоторых грибах, в сыре, твороге, сливочном масле, а также кисломолочных продуктах, печени трески и морепродуктах. Если этих продуктов в ежедневном рационе не хватает - это сразу повышает риск дефицита витамина D. А если человек, например, садится на диету, чтобы похудеть к летнему сезону, и ограничивает калорийность пищи, - это только усугубит положение.

2. То, что солнечные лучи обеспечивают нам необходимый уровень витамина D - это еще одно распространенное заблуждение. Установлено, что в северных странах уровень дефицита витамина D даже ниже, чем в южных. Восполнять дефицит жителям северных стран помогают добавки в пищу витамина D - там работают государственные профилактические программы для населения. Под воздействием солнца выработка витамина D начинается, когда кожа покраснела. Как только кожа покрывается загаром, выработка витамина замедляется. Кроме того, необходимость ограничивать время пребывания под прямыми лучами солнца (для снижения онкорисков), уменьшает эффективность процесса выработки витамина D.

3. Риск дефицита витамина D сохраняется на протяжении всего года по ряду причин. С возрастом способность кожи к продукции витамина D ослабевает. При процессах старения, хронического воспаления, стресса запасы витамина D будут быстро истощаться. Дело в том, что все эти факторы вызывают в организме оксидативный стресс. И чтобы ему противостоять, в организме должно быть большое количество антиоксидантов. Одним из наиболее мощных антиоксидантов, выполняющим роль блокатора свободных радикалов, и является витамин D.

4. При хронических воспалениях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта выработка и усвоение витамина D снижается. В таком случае решить проблему дефицита только за счет постоянного увеличения дозы витамина D будет невозможно. Нужен комплексный подход - лечить хронические заболевания, воспаления, восполнять дефицит других витаминов и микроэлементов.

5. Правильную дозировку витамина D должен определить врач. В любом случае, как правило речь идет о микродозировках. Причем предпочтительнее использовать липосомальные формы витаминов, они легко проходят сквозь мембранную клеточную защиту и устойчивы к окислительным процессам желудочной среды.