Врач рассказала о пользе одуванчиков в рационе

Наше питание оказывает прямое влияние на состояние организма. Что нужно есть для укрепления иммунитета, объяснила доктор медицинских наук Светлана Каневская.

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«Питание формирует микрофлору кишечника, а она в свою очередь влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом», – объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что самое важное – это употреблять в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки – пребиотики. К ним относятся чеснок, лук, спаржа, бананы, морские водоросли и зелень одуванчика, пишет «Вечерная Москва». Также специалист рекомендует принимать настои чеснока и эхинацеи людям со слабым иммунитетом.

Кроме того, можно пить зеленый чай. Но нужно обязательно учитывать индивидуальную непереносимость отдельных продуктов питания. Ведь в зависимости от рациона можно как укрепить, так и подорвать здоровье.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко развеяла миф о пользе чая в борьбе с лишним весом. Напиток эффективен только в комплексе с физическими упражнениями.