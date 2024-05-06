Раскрыты основные способы естественного подавления аппетита и похудения

Большинство из нас испытывают трудности с контролем аппетита, пытаясь похудеть. К счастью, существует много эффективных методов решения этой проблемы.

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Ешьте больше белка. Исследования показывают, что белок хорошо насыщает. Также на его переваривание нужно больше энергии, поэтому вы можете сжечь так больше калорий.

Употребляйте больше клетчатки. Она тоже отлично насыщает. Известно, что клетчатка ещё и замедляет пищеварение.

Включите в рацион полезные жиры. Полезные жиры играют решающую роль при снижении веса. Когда вы их едите, то организму требуется больше времени, чтобы переварить их, по сравнению с углеводами или белками. В результате вы дольше будете оставаться сытым.

Пейте достаточно воды. Результаты одного исследования 2014 года, опубликованные в Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, показали, что у людей, которые употребляли больше воды перед едой, наблюдались снижение аппетита и более значительная потеря веса в течение восьми недель. Иногда мы думаем, что хотим есть, а на самом деле нам не хватает воды.

Найдите продуктивные способы борьбы со стрессом. При сильном стрессе вы можете перестать ощущать голод. Это может спровоцировать тягу к вредной пище и переедание.

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Высыпайтесь. При недостатке сна уровень грелина (гормона голода) повышается, а лептина (гормона сытости) снижается.

Оставайтесь активными. Во время физической активности выделяются эндорфины, которые помогают обуздать приступы голода. Известно также, что регулярные тренировки повышают метаболизм.

Ограничьте потребление сладких продуктов и напитков. Так вы избежите скачков уровня сахара в крови и энергии.

Практикуйте осознанное питание. Для этого нужно наслаждаться каждым кусочком, оценивая вкус, текстуру и обращая внимание на ощущения тела. Это позволит быстрее распознавать, когда вы уже сыты, и снизить вероятность переедания.

Ешьте регулярно. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, поддерживать стабильный уровень энергии, снизить тягу к сладкому.

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