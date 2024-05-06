Назван топ самых вредных продуктов для здоровья

В рамках исследования «Здоровое питание», Маргарита Провоторова, ведущий эксперт из Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выделила группы продуктов, оказывающих негативное влияние на организм:

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Красное переработанное мясо: Изучения свидетельствуют о связи его потребления с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака толстой кишки. Это объясняется содержанием нитритов и нитратов, которые при переработке могут образовывать канцерогенные соединения. Сладкие напитки: В их составе обычно присутствует лишь сахар и ароматизаторы, лишенные пищевой ценности. Употребление таких напитков связывается с риском ожирения, метаболического синдрома и кариеса. Продукты с трансжирами: Они преимущественно встречаются в промышленной выпечке и фастфуде. Повышенное содержание трансжиров может способствовать увеличению уровня вредного холестерина в крови и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь: Даже умеренное употребление может оказать негативное воздействие на печень, сердце, нервную систему и повысить риск развития рака. Рафинированные продукты: К ним относятся, например, белый хлеб и сахар. Они лишены полезных питательных веществ и могут способствовать повышению уровня сахара в крови, что связано с риском развития колоректального рака.

Эти продукты следует исключить из рациона, чтобы поддерживать здоровье и предотвратить развитие различных заболеваний.

Ранее диетолог рассказала, что будет с мужчинами, если они откажутся от красного мяса. Также найдена связь между питанием и работой мозга. А еще диетолог предостерегла от злоупотребления колбасой, сливочным маслом и салом.