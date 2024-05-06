Стало известно, как употреблять какао для борьбы со старением

По мнению британского диетолога и невролога Эми Райхельт, употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Они нейтрализуют вызывающие воспаление вещества, известные как свободные радикалы. Об этом сообщает издание Health News.

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Употребление какао как способ сохранения молодости и здоровья уже давно представляет собой тренд, транслирующийся в социальных сетях. По мнению диетолога Райхельт, ключевое значение имеет формат употребляемого продукта. Для получения максимальной пользы стоит отдать предпочтение натуральному порошку какао (в чистом виде) или высококачественному горькому шоколаду. При этом различных сладких закусок и напитков необходимо избегать.

Дело в том, что темный шоколад содержит какао в повышенной концентрации. Кроме того, в нем мало сахара, который может «свести на нет» благотворный эффект флавоноидов. Это растительные вещества, которые могут замедлять старение и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак путем нейтрализации свободных радикалов.

Свободные радикалы представляют собой частицы, накапливающиеся в клетках организма по мере жизнедеятельности человека или в результате воздействия окружающей среды. Они вызывают повреждения клеток, называемое окислительным стрессом. Именно окислительный стресс выступает провокатором различных заболеваний и преждевременного старения.

Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут действовать как стимуляторы центральной нервной системы или как строительные блоки некоторых нейромедиаторов, улучшающих настроение при употреблении.