Тренер раскрыла упражнения для создания идеальной фигуры

Тренер Александра Сулим рассказала, как создать идеальную женскую фигуру с помощью тренировок. Эксперт советует девушкам заниматься бегом и плаванием.

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«Бег помогает сжигать жир и улучшает выносливость, укрепляет мышцы ног. Бегать можно в парке или на беговой дорожке. Длительность бега нужно варьировать от 20–30 минут до нескольких часов – в зависимости от вашей физической подготовки и целей», – отметила она.

При этом плаванье развивает все группы мышц, улучшает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Улучшить результаты поможет чередование разных стилей плавания: кроля на груди и спине, брасса и баттерфляя.

Создать идеальную женскую фигуру помогут и pump-тренировки, которые представляют собой комплекс последовательных упражнений со штангой. Такие упражнения делятся на 10 сегментов, каждый из которых рассчитан на четыре-пять минут.

Сулим советует не забывать и про йогу. Для лучших результатов каждую позу необходимо удерживать от 30 секунд до нескольких минут. Помочь в создании идеальной фигуры помогут и танцы. Благодаря им уйдут лишние калории и разовьется гибкость, передают News.ru.

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