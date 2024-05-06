Невролог назвала лучший способ поддержать женское здоровье весной

Врач-невролог Марият Мухина заявила, что проблемы с женским здоровьем могут возникать весной из-за слишком быстрого пробуждения природы, за которым не могут успеть внутренние процессы. Она советует помогать своему организму иглоукалыванием.

© unsplash.com

«Избежать неприятных последствий можно, если вовремя обратиться за помощью к древнему и эффективному способу – иглоукалыванию», – отметила медик.

По словам Марият Мухиной, иглоукалывание будет особенно полезна для женщин, которые хотят весной быть свежими, красивыми и полными сил. Этот древний метод восточной медицины разбудит скрытые резервы и поможет восстановить энергетическое равновесие. Невролог подчеркнула, что воздействие на определенные точки тела способствует выделению гормона радости.

В результате улучшается работа органов внутренней секреции и кровоообращение. Иголки стимулируют ЖКТ, помогают снять мышечное напряжение, повысить качество сна и стойкость иммунитета. Итогом станет хорошая и свежая кожа и волосы, а также позитивное настроение, передают RuNews24.ru.

Напоминаем, что диетолог Журавлева развеяла популярный миф о пользе супа для организма. Она также напомнила, что порой это блюдо способно даже навредить.