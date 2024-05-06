Пекинская капуста: вред и польза для организма

Продукт станет отличным компонентом для диетического питания.

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Капуста бывает самых разных форм и размеров. Обычная белокочанная имеет круглую сферу с загнутыми внутрь листьями, образующими компактный шар. Между тем пекинская является одним из четырёх основных видов. Она продолговатой формы. У неё более сладкий вкус и нежные листья, чем у её аналогов.

Пекинскую капусту используют во многих блюдах, в том числе в салатах, супах и рагу. Её можно есть в сыром виде, варить, тушить, мариновать. Этот овощ хорошо сочетается с такими травами, как орегано, базилик и тимьян.

Польза пекинской капусты

«Пекинская капуста низкокалорийная, что делает её хорошим выбором для диетического питания», - Андрей Якушев, гастроэнтеролог, гепатолог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково.

В 100 г свежих листьев содержится всего 16 калорий. Наряду с сельдереем она легко вписывается в класс овощей с нулевой или отрицательной калорийностью, часто рекомендуемой диетологами.

Пекинская капуста богата антиоксидантными растительными соединениями. Среди них: каротины, тиоцианаты, индол-3-карбинол, лютеин, зеаксантин, сульфорафан и изотиоцианаты. В ней большое количество растворимых и нерастворимых пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.

Свежая пекинская капуста является отличным источником фолиевой кислоты: 79 мкг или 20% суточной нормы этого витамина B-комплекса на 100 г. Составляющие этого вещества, фолаты, необходимы для компонентов ДНК, и их умеренное потребление во время беременности способствует предотвращению неврологических заболеваний у новорождённых.

Также овощ содержит много витамина С, обеспечивающего около 40% суточной нормы — 29 мг на 100 г. Регулярное употребление продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, способствует развитию устойчивости к инфекциям и удалению вредных свободных радикалов, повреждающих клетки организма.

Как и другие виды капусты, пекинская является хорошим источником витамина К: около 38% рекомендуемой дневной нормы. Этот нутриент играет жизненно важную роль в метаболизме костей и способствует замедлению развития остеопороза.

Овощ служит естественным источником электролитов и минералов, таких как кальций, калий, фосфор, марганец, железо и магний. Калий регулирует частоту сердечных сокращений и кровяное давление, марганец действует как кофактор антиоксидантных ферментов, а железо жизненно важно для образования эритроцитов.

Противопоказания

В целом продукт безопасен и полезен, но ряд противопоказаний всё же присутствует.

Так, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.

Также пекинская капуста относится к продуктам, способным излишне бродить в организме — то есть может вызывать вздутие живота. Поэтому людям с заболеваниями пищеварительного тракта, гастритом, панкреатитом, повышенной кислотностью, язвенной болезнью следует с осторожностью употреблять продукт.

Овощ содержит много витамина К. Для здорового человека это хорошо, но вещество снижает эффективность некоторых лекарств.

Как выбирать и хранить пекинскую капусту?

При покупке пекинской капусты следует обращать внимание на её внешний вид. Листья должны быть свежими, без пятен, потемнений или увядания. Выбирайте плотный и тяжёлый для своего размера овощ.

Пекинскую капусту лучше всего хранить в пластиковом пакете или пакете для продуктов питания в холодильнике при температуре 0…+4 градуса Цельсия. Оптимально использовать овощ, пока он ещё свежий, чтобы сохранить максимум питательных веществ.

Следует помнить, что листовая зелень восприимчива к вредителям. Эксперты советуют тщательно промыть овощ под холодной проточной водой, а затем замочить в солёной воде примерно на 30 минут. Перед приготовлением необходимо ещё раз прополоскать продукт.

С чем сочетать пекинскую капусту для максимальной пользы?

За счёт большого количества аскорбиновой кислоты пекинская капуста облегчает всасывание железа, то есть её хорошо есть с мясом.

Пекинскую капусту можно добавлять в салаты и бутерброды, обжаривать или тушить вместе с другими овощами, готовить на пару. Также она является популярным ингредиентом корейского ферментированного блюда кимчи (приправленные квашеные овощи).