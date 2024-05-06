Доктор Ирина Лялина рассказала, что если не правильно приготовить яйца, то можно оказаться в больнице.

Стоит обратить внимание на время варки и соотношение температуры воды и самого яйца. Специалист объяснила, что необходимо придерживаться главного правила: если ваше яйцо из холодильника, то оно сначала должно оказаться в холодной воде, а только потом вариться. Яйцо комнатной температуры можно опустить в теплую воду. Закидывание яиц из холодильника в кипяток — не рекомендуется.

Серый желток является своего рода индикатором опасности. Он свидетельствует об излишнем выбросе сероводорода, который негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Такой процесс происходит из-за излишне долгой варки. Лялина указала, что максимальное время не должно превышать порог в 20 минут, пишет "Пятый канал".

«В этом случае (при варке более 20 минут. — Прим. ред.) вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению. Детям категорически нельзя есть переваренные яйца, как и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом», — предупредила специалист.

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