Диетолог развеяла популярный миф о чае

Чай не влияет на потерю веса и не уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки, заявила диетолог Наталья Лазуренко. Популярный миф о полезном напитке она развеяла в беседе с NEWS.ru.

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Лазуренко отметила, что чай является уникальным источником антиоксидантов, витаминов группы В и микроэлементов. Кроме того, чай бодрит и помогает внутренним органам эффективнее выводить токсины, продолжила диетолог. Тем не менее, несмотря на полезные свойства, напиток сам по себе бесполезен при похудении, хоть и способен облегчить этот процесс.

Чай может повлиять на общий метаболизм и ускорить его. Таким образом, происходит влияние на углеводный и жировой обмен. Для снижения веса это очень важно Наталья Лазуренко диетолог

Лазуренко предупредила: чтобы чай помогал худеть, его надо правильно вписать в рацион. По словам специалистки, напиток нужно пить самостоятельно, а не запивать им закуски и десерты. Также следует заниматься спортом, чтобы вес уходил быстрее, заключила диетолог.

Ранее врач-физиолог Александр Созыкин предупредил о вреде чая в пирамидках. По его словам, такие одноразовые пакетики содержат микропластик, частицы которого могут скапливаться в организме, вызывая различные заболевания, в том числе рак.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.