Наиболее вредной ягодой является виноград, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара», – рассказала Утюмова.

Так, чрезмерное употребление винограда может привести к набору веса. Калорийность винограда составляет от 60 до 78 ккал на 100 г, однако он может простимулировать аппетит из-за довольно высокого гликемического индекса. Кроме того, виноград также принято считать сильным аллергеном из-за большого количества витамина С.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», – добавила специалист.

Также специалист отметила, что виноградные косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах.