Назван опасный десерт, угрожающий инвалидностью и смертью

Ежедневное употребление в пищу ромовой бабы может привести к смертельным заболеваниям, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, особенную опасность этот десерт представляет для людей с диабетом, склонных к ожирению, болезням сердца и сосудов. Она пояснила, что это изделие с высоким гликемическим индексом, кроме того, большое количество сахара в нем грозит развитием атеросклероза, инсульта и инфаркта.

У тех людей, кто склонен к лишнему весу, у кого есть уже предрасположенность к толерантности к глюкозе, то глюкоза остаётся в крови. Она повреждает эндотелии сосудов — это уже триггер для развития дальше атеросклероза, как осложнение, дальше инсульты, инфаркты — это сейчас бич и причина номер один смертности и инвалидности. Поэтому, если один раз в месяц мы съедим ромовую бабу, не имея противопоказаний, — ничего страшного. Каждый день — уже вредно, — сказала Соломатина.

Она добавила, что высокий гликемический индекс этот продукт получает из-за того, что готовится из муки высшего сорта и пропитывается сахарным сиропом. Также десерт очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. Врач пояснила, что даже здоровому человеку достаточно сложно быстро его израсходовать.

Ранее Соломатина заявила, что после употребления конфет с алкоголем и ромовой бабы не стоит садиться за руль. По словам врача, в случае аварии будет трудно объяснить причину содержания спирта в крови. Она добавила, что необходимо заранее учитывать концентрацию этанола в десертах. Эксперт подчеркнула, что лучше не рисковать и не съедать даже одной конфетки с алкогольной начинкой.