Названа безопасная суточная доза колбасы

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева считает, что без вреда для здоровья можно съедать один кусочек колбасы в день. Безопасную суточную дозу мясных деликатесов она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чухачевой, в колбасе содержится много насыщенных жиров, употребление которых увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить этот риск, доктор посоветовала ограничить их потребление. В идеале, говорит диетолог, насыщенные жиры должны составлять около 10 процентов от суточного объема калорий.

«Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», — уточнила врач.

Чухачева добавила, что у человека нет жизненной необходимости в насыщенных жирах, так как организм может синтезировать их самостоятельно. Тем не менее полностью исключить их тоже нельзя, считает диетолог, поскольку они содержатся практически во всех продуктах животного происхождения, даже в рыбе, которую заслуженно считают ценным источником полезных веществ.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что не существует продуктов, которые нельзя употреблять вместе. Она уточнила, что дискомфорт после некоторых сочетаний возникает из-за индивидуальной непереносимости или болезней желудочно-кишечного тракта.