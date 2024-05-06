47-летний мужчина похудел на 14 килограммов за три месяца без спортзала

Житель Индии сумел похудеть на 14 килограммов за три месяца без сложных диет и походов в спортзал. Об этом пишет The Times of India.

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47-летний работник банка Санджай Кумар Суман в молодости служил в армии и привык к регулярным физическим нагрузкам и правильному питанию. Однако в последние годы он вел малоподвижный образ жизни из-за работы и ел много нездоровой пищи. Его вес достиг 82 килограммов, а врачи нашли у мужчины заболевание щитовидной железы и диагностировали преддиабет и неалкогольную жировую болезнь печени.

В интернете Суман нашел тренера, которая помогла ему начать здоровый образ жизни и похудеть без походов в спортзал. В первую очередь он отказался от мучного, сладкого, жирной пищи и фастфуда. Каждый день с утра мужчина выпивал стакан теплой воды, а потом отправлялся на 20-минутную прогулку. Он начал пить чистую воду в соответствии с массой тела, что составило около 3,5 литра в сутки. Ранее Суман выпивал менее литра воды в день. Кроме того, он добавил в рацион больше здоровых продуктов и сырых овощей.

На завтрак индиец стал есть блюда, богатые белком, а перед обедом и ужином обязательно съедал тарелку сырых овощей. Он посоветовал никогда не использовать экспресс-диет и не принимать таблеток для похудения, так как они не дают результата в долгосрочной перспективе. Кроме того, мужчина считает, что нельзя пропускать завтрак, так как это может поспособствовать развитию воспалительных процессов в организме и вызвать ряд других проблем со здоровьем.

Благодаря новому режиму питания, здоровой пище и регулярным прогулкам он сумел похудеть на 14 килограммов всего за три месяца, а также избавиться от проблем со здоровьем.

В итоге Суман составил собственный список из четырех правил, которые помогли ему сбросить лишний вес. Во-первых, он советует найти главную причину, почему человек хочет похудеть, записать ее на листках бумаги и расклеить по всему дому. Во-вторых — съедать тарелку свежих овощей перед обедом и ужином. Третьим правилом стало употребление достаточного количества воды. Согласно четвертому правилу индийца, нужно сократить употребление обработанных и сладких продуктов, а также отказаться от курения и спиртного.

«Фитнес — это не только похудение, но и способ избежать множества болезней, вызванных неправильным образом жизни», — заключил Суман.

Ранее сообщалось, что жительница США сумела сбросить 72 килограмма за два года. По словам женщины, главной причиной ее похудения стали высокобелковые продукты.