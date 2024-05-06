Названы лучшие упражнения для создания идеальной женской фигуры

Создать идеальную женскую фигуру поможет сочетание различных видов физической активности, например бега и плавания, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения тренер Александра Сулим в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, длительность бега должна варьироваться от 20–30 минут до нескольких часов. Плавание, в свою очередь, отлично развивает все группы мышц. Рекомендуется заниматься им от 30 минут до часа.

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"Бег помогает сжигать жир и улучшает выносливость, укрепляет мышцы ног. Бегать можно в парке или на беговой дорожке. Длительность бега [нужно] варьировать от 20–30 минут до нескольких часов — в зависимости от вашей физической подготовки и целей. Плавание отлично развивает все группы мышц, улучшает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Можно чередовать разные стили плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)", — рассказала Сулим.

Создать идеальную женскую фигуру помогут и pump-тренировки, которые представляют собой комплекс последовательных упражнений со штангой. Такие упражнения делятся на 10 сегментов, каждый из которых рассчитан на четыре-пять минут.

Не стоит забывать и про йогу, добавила эксперт. При этом, по ее словам, каждую асану (позу) нужно удерживать от 30 секунд до нескольких минут. Также полезны пилатес и танцы.

"Танцы (современные, латиноамериканские, бальные) помогают сжигать калории, развивают гибкость и координационные способности, а также повышают настроение. Можно выполнять танцевальные комбинации от нескольких минут до часа в зависимости от интенсивности тренировки", — посоветовала специалист.

Для достижения результата заниматься нужно три-четыре раза в неделю, указала тренер. Также важно помнить о правильном питании и режиме отдыха.

Ранее тренер Даниил Куралесов рассказал, что ездить на велосипеде полезно, так как при такой кардиотренировке улучшается работа сердца и легких. По его словам, также велопрогулки поддерживают мышцы в тонусе.