Врач рассказал, как не набрать вес после пасхального стола

Чтобы не поправиться после Пасхи, следует соблюдать несколько правил. Так, на куличи в рационе должно приходиться не более 15-20% от суточной калорийности, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров на Фрунзенской» Татьяна Фролова.

© Газета.ru

«Чтобы соблюсти это правило без особых трудностей, необходимо не пренебрегать основными приемами пищи, которые нужно организовывать по принципу «Гарвардской тарелки». Если вы не будете пропускать завтрак, обед и ужин, то шансы, что вы переедите куличей, значительно снижаются», – отметила Фролова.

Эндокринолог напомнила, что принцип «Гарвардской тарелки» подразумевает полтарелки овощей, зелени или фруктов, четверть белка (на Пасху это яйца) и четверть углеводов.

«В целом если вы точно знаете, что не сможете остановиться на одном кусочке кулича с чаем, то тогда можно уменьшить количество медленных углеводов в тарелке, заменив их быстрыми из кулича. Не забываем прислушиваться к своему организму: стараемся приходить к приему пищи с умеренным чувством голода, а выходить с легким или умеренным ощущением сытости», – рассказала специалист.

В случае если норма суточной калорийности была значительно превышена, то «отрабатывать» пасхальный стол не стоит. Это может привести к еще большему перееданию в дальнейшем и стрессу, лучше постепенно вернуться к привычному питанию.

Ранее врач назвала причины постоянного кожного зуда.