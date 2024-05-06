Диетолог развеял 12 популярных мифов о питании

В Международный день против диет, который отмечается 6 мая, диетолог Марина Баядина разрушила популярные мифы о питании. Ее слова приводит в своем Telegram-канале сотрудник пресс-службы ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов.

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В частности, одним из трендов диетологии является то, что «Отказ от всего» уходит в прошлое и не стоит сейчас сидеть на одном типе продуктов. Что касается средиземноморской диеты, то она — самая уравновешенная, но для того, чтобы придерживаться ее, необязательно жить в таком климате, достаточно просто взять за основу принципы такого питания, а уже сами продукты могут быть местными. А вот с палеодиетой нужно быть аккуратнее, так как специалисты до конца и не знают о ее последствиях.

При плохой перевариваемости мяса лучше есть его в тушеных тефтелях и котлетах, так как механически измельченный белок усваивается лучше, а при пониженной кислотности желудка можно добавить к таким блюдам сок клюквы.

Вегетарианцам же для восполнения дефицита нужно совмещать разные источники белка, например, рис с бобовыми и так далее.

Также врач не рекомендовала пропускать завтрак и отметила, что, если по утрам нет аппетита, это означает либо обильное питание на ночь, либо нарушения пищеварения.

Максимум выработки пищеварительных соков и ферментов приходится с 11.00 до 14.00, поэтому в обед лучше съесть больше при таком желании.

«Увеличиваем и углеводы, и белок, переварятся лучше», — отметила Баяндина.

Перекус между обедом и ужином возможен, но бутербродом из цельнозернового хлеба с огурцом и листа салата. А после 18:00 не стоит ограничивать себя в еде, так как это может спровоцировать камни в желчном пузыре.

«Есть вечером можно, не позже, чем за 3–4 часа до сна. Вечерня еда должна быть легкой и это вовсе не листья зеленого салата. Калорий в них мало, а перевариваются трудно. Тщательно их измельчаем», — рассказала диетолог.

Также, по ее словам, проблема состоит не в углеводах, а в их количестве, а повальное увлечение авокадо — тоже перебор. Кроме того, не стоит лишать себя молочных продуктов, а низкий холестерин в возрасте 65+ является плохим прогнозом на 10-летнюю выживаемость.

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