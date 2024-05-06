Малышева раскрыла секрет лучшего маринада для шашлыка
Лучшим маринадом для шашлыка будет сочетание пива и розмарина, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что эти ингредиенты снижают концентрацию канцерогенов, которые выделяются при жарке мяса на огне.
"С помощью маринада можно уменьшить выделение канцерогенов во время приготовления шашлыка. Розмарин уменьшает канцерогенность, в сочетании с пивом будет лучший маринад", — отметила Малышева.
Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что пиво уменьшает концентрацию канцерогенов на 80%. Также в качестве альтернативы можно использовать вино (снижает на 40%), лесные ягоды (40%) и куркуму (50%), отметил врач. Офтальмолог Михаил Коновалов посоветовал использовать также вертикальную шашлычницу, поскольку она дает равномерную прожарку при меньшем выделении канцерогенов в отличие от готовки на огне.
Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, что жаренное на огне мясо не считается здоровой пищей из-за наличия канцерогенов, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. По ее словам, сочетание жареного мяса с алкоголем может усугубить ситуацию, спровоцировав развитие острого панкреатита. Специалист также отметила, что наиболее вредным считается газированный алкоголь, смешанные напитки и алкоголь с высоким содержанием сахара.