Диетолог поделился лучшим советом по снижению веса

В погоне за потерей веса мы постоянно ищем наиболее эффективные способы сжигания калорий. По мнению эксперта по питанию, лучше всего в этом случае следить за калорийностью питания. В частности, рекомендуется есть сбалансированную пищу и перекусы, причём каждые несколько часов.

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Лучший способ контроля калорийности питания для похудения — это употребление различных питательных блюд и перекусов каждые несколько часов. Сбалансированное питание при этом означает включение в рацион пищи из разных групп продуктов в определённых порциях.

Обычно сбалансированная еда включает источник белка (например, нежирное мясо, рыбу, тофу или бобы), углеводов (например, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи) и полезных жиров (например, орехов, семян или авокадо). Все эти вещества вместе помогают наполнить организм энергией, поддерживать рост и восстановление мышц, общее состояние здоровья.

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Благодаря приёму пищи каждые несколько часов вы будете поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обмен веществ. Это позволит также предотвратить сбои энергии и переедание, поможет контролировать вес.

Чтобы облегчить выбор здорового питания в течение дня, начните с планирования употребления продуктов в течение дня. Старайтесь также есть каждые три-четыре часа. На завтрак рассмотрите овсянку с орехами и фруктами или яйца с цельнозерновыми тостами и авокадо, для перекуса — греческий йогурт с ягодами или морковь с хумусом.