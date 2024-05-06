Диетолог предупредила о вреде колбасы, сала и сливочного масла

Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, диетолог, эндокринолог Ольга Чухачева рекомендует ограничить употребление колбасы, сала и сливочного масла. При этом сократить их наличие в рационе нужно всем людям без исключения вне зависимости от того, есть у них заболевания или нет, подчеркнула в разговоре с «Газетой.ру» специалист. Это связано с тем, что эти продукты богаты насыщенными жирами, в которых организм не нуждается.

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Так, дневная норма сала, колбасы или сливочного масла составляет не более большого пальца.

«Это 10% от суточной калорийности рациона. Если же потреблять избыточное количество насыщенных жиров, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания», - предупредила врач.

В качестве заменителя вышеперечисленных продуктов эксперт предлагает постное мясо, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи.

Ранее сообщалось, что мужчины в зрелом возрасте могут улучшить свое здоровье, приняв решение исключить хотя бы одну порцию красного мяса из своего рациона в пользу растительных продуктов. Также эксперты поделились секретами быстрого избавления от жира на животе.