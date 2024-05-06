Стоматолог рассказал, почему нельзя чистить зубы сразу после сладкого

Многие люди чистят зубы сразу после сладкого, считая, что таким образом они приносят пользу полости рта. Делать этого категорически не стоит, предупреждает стоматолог-терапевт и гигиенист Аманда Шиэн.

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Известно, что большое количество сахара в шоколаде может вызвать образование вредного налёта, который может привести к кариесу и заболеванию дёсен. Такие последствия можно предотвратить — нужно отказаться от чистки зубов сразу после сладкого.

Аманда Шиэн рекомендует подождать как минимум полчаса, а затем провести тщательную гигиену полости рта. Дело в том, что еда, содержащая кислоту или сахар, временно приводит к размягчению зубной эмали, и в этот момент чистка может привести к её истончению и повреждению.