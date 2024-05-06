Врачи рассказали, что снять стресс после 40 лет поможет специальная диета
Стресс оказывает губительное влияние на все жизненно важные системы человеческого организма. Поэтому врачи рекомендуют наладить свое психоэмоциональное состояние. При этом помочь в этом могут не только походы к специалистам, но пересмотр режима дня и рациона питания.
Так, пишет EAOMedia, для избавления от стресса необходимо добавить в рацион миндаль и орехи пекан. Они содержат витамин Е, снижающий уровень стресса и улучшающий работу мозга.
Богатый аминокислотой L-теанин зеленый чай также помогает справиться со стрессом. Помимо прочего он укрепляет иммунитет и защищает организм от вредного воздействия стресса.
Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, темный шоколад с аминокислотами, фрукты и овощи, богатые витамином С, также должны присутствовать в рационе.
Положительный эффект на организм и общее состояние также оказывают цитрусовые, киви, красный перец и брокколи.
Ранее стало известно, что полезные ненасыщенные жиры из рыбы при определенных условиях становятся источниками проблем для организма. Также диетолог рассказала, что будет с мужчинами, если они откажутся от красного мяса.