Диетолог развеял миф, что похудеть можно с помощью чая

По словам диетолога Натальи Лазуренко, мнение, что с помощью чая можно сбросить лишние килограммы – ошибочно. По словам эксперта, этот напиток никак не влияет на объем жировой клетки, поэтому не поможет избавиться от ненавистных килограммов.

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Но в том случае, если правильно использовать чай, можно улучшить свое самочувствие и здоровье, рассказала эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Например, совмещать употребление чая с активными физическими нагрузками.

Это не только поможет привести вес в норму, но и обогатит организм витаминами группы В, микроэлементами и специфическими веществами, включая кофеин, катехины и полифенолы.

Также чай улучшает метаболизм, поскольку влияет на углеводный и жировой обмен.

Ранее исследователи из Делавэрского университета в США рассказали о пользе вишневого сока. По их данным, напиток помогает снизить риск сердечного приступа. Также стало известно, что ожирение ускоряет старение мозга.