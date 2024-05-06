Врач назвал семь золотых правил для снижения веса

Чтобы похудеть и надолго сохранить стройность, нужно соблюдать всего семь золотых правил, считает кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

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Первое правило связано с правильно выбранными интервалами питания и отсутствием перекусов. По мнению Барановой, абсолютному большинству взрослых людей достаточно есть 2-3 раза в день без дополнительных перекусов.

"Реже - это три приема пищи и один перекус, еще реже - три приема пищи и два перекуса", - отметила эксперт.

Также Баранова советует завтракать в светлое время суток. Если это невозможно, например, зимой, то нужно включать яркий свет. Именно это, по словам медика, является физиологичным для человека.

Еще один совет: 2/3 суточного рациона съедать в первой половине дня. При трехразовом питании основной прием пищи должен происходить во время завтрака и обеда. Схема выглядит так: 45-50% - завтрак, 30-35% - обед и 20-30% - ужин.

При этом Баранова подчеркнула, что завтрак должен быть в основном белково-жировым. В качестве наиболее подходящего варианта она называет яйца.

Все "длинные" углеводы эксперт предлагает оставить на обед - это цельные крупы, бобовые, к ним стоит добавить мясо, птицу или рыбу.

Ужин, по мнению Барановой, должен быть скромным, ни в коем случае нельзя переедать. Большую часть тарелки должна занимать клетчатка.

"Большой овощной салат с маслом - то, что доктор прописал!", - подчеркнула эксперт.

Что касается фруктов, то их Баранова советует есть в первой половине дня, и только с основным приемом пищи - до или после.

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