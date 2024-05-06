Диетолог рассказала, как приготовить «чудо-овсянку»
Правильно приготовленная овсянка благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт: она «смазывает» органы пищеварительной системы, защищая их от агрессивного влияния острой, соленой пищи. Как приготовить овсянку так, чтобы ее польза «раскрылась» максимально, Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Маргарита Королева.
Она подчеркнула, что овсяные хлопья не обязательно подвергать жесткой термической обработке. Один из способов – вечером засыпать пять столовых ложек хлопьев в кружку или высокую миску и залить чуть теплой водой на две трети от емкости. За ночь хлопья разбухнут и будут готовы к употреблению.
«Советую в уже готовую с утра овсянку добавить кипятка, топленое масло гхи — это стопроцентный жировой продукт без лактозы и казеина — и кусочки орехов», - добавила эксперт.
Такой завтрак, по ее словам, будет отличным источником растительного белка, медленных углеводов и даже жиров. При этом орехи он рекомендует тоже оставлять в воде на ночь, поскольку «вещества, содержащиеся в сухих орехах, нивелируют почти все их полезные свойства и даже «обкрадывают» ваш организм».
Помимо масла гхи и кипятка Королева предложила добавлять в овсянку пробиотик нормофлорин, который можно приобрести в ампулах. Он содержит 14 видов полезных для кишечника бактерий, способных «сотворить чудо». С такой добавкой овсянка превратится в «прекрасный пробиотический продукт, богатый витаминами группы В», заключила диетолог.