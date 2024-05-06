Диетолог рассказала, как приготовить «чудо-овсянку»

Правильно приготовленная овсянка благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт: она «смазывает» органы пищеварительной системы, защищая их от агрессивного влияния острой, соленой пищи. Как приготовить овсянку так, чтобы ее польза «раскрылась» максимально, Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Маргарита Королева.

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Она подчеркнула, что овсяные хлопья не обязательно подвергать жесткой термической обработке. Один из способов – вечером засыпать пять столовых ложек хлопьев в кружку или высокую миску и залить чуть теплой водой на две трети от емкости. За ночь хлопья разбухнут и будут готовы к употреблению.

«Советую в уже готовую с утра овсянку добавить кипятка, топленое масло гхи — это стопроцентный жировой продукт без лактозы и казеина — и кусочки орехов», - добавила эксперт.

Такой завтрак, по ее словам, будет отличным источником растительного белка, медленных углеводов и даже жиров. При этом орехи он рекомендует тоже оставлять в воде на ночь, поскольку «вещества, содержащиеся в сухих орехах, нивелируют почти все их полезные свойства и даже «обкрадывают» ваш организм».

Помимо масла гхи и кипятка Королева предложила добавлять в овсянку пробиотик нормофлорин, который можно приобрести в ампулах. Он содержит 14 видов полезных для кишечника бактерий, способных «сотворить чудо». С такой добавкой овсянка превратится в «прекрасный пробиотический продукт, богатый витаминами группы В», заключила диетолог.