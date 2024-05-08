Какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь

Фастфуд, жареные и соленые продукты рекомендуется исключить в дни магнитных бурь, лучше включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо.

© Свободная пресса

"Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь", - сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Гипертоникам следует заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. Гипотоникам можно поддержать себя контрастным душем, природными тонизирующими средствами.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 3 мая на Земле также наблюдалось значительное увеличение мощности магнитной бури, которая достигала уровня G3.