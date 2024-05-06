Каша является идеальным вариантом для завтрака, но следует внимательно относиться к её выбору. Врач Дебора Ли назвала лучшую и худшую кашу для первого приёма пищи.

Самой полезной считается овсянка, но только не быстрого приготовления. В каше много белка, клетчатки, она помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, а также надолго дарит чувство сытости, способствуя снижению веса.

Чтобы получить максимальную пользу от каши, Дебора Ли рекомендует готовить её с молоком из-за содержания в нём кальция, фосфора, витамина D и белка. Добавить в блюдо можно также кусочки фруктов, ягоды и орехи.

Что касается худшей каши, то врач назвала мюсли с добавлением шоколада.

Самые нездоровые хлопья для завтрака — это хлопья для завтрака, наполненные сахаром и жиром и имеющие высокое содержание калорий. Британский кардиологический фонд определил мюсли с шоколадом как наименее полезный для здоровья вариант хлопьев.

По словам эксперта, 50-граммовая порция гранолы с шоколадом содержит 227 калорий и 6,8 г насыщенных жиров. А если добавить в тарелку 125 мл жирного молока, то всего мы получим 308 калорий и 11,8 г насыщенных жиров.