Как избежать травм на даче

Дачный сезон в разгаре, а значит, высок и риск получения травм на участке. Как этого избежать, сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова Минздрава России Алексея Гриня.

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Чтобы не пораниться острым садовым инструментом, следует соблюдать технику безопасности, использовать защитную одежду, тщательно организовывать рабочее место и вовремя убирать рабочий инвентарь.

Для переноса тяжестей лучше пользоваться колесной тачкой, а для подкапывания корней – рычагом. От мозолей на руках и повреждений шипами помогут защитные перчатки.

Если во время дачных работ вы наступили на ржавый гвоздь или поранились ржавыми граблями, нужно вытащить застрявший гвоздь, промыть рану, обработать ее раствором йода или зеленкой, наложить давящую чистую повязку и обратиться в травмпункт.

Ранее эксперт рассказал, что российские дачники в 2024 году могут столкнуться со штрафами за незаконное захватывание земельных участков, неправильную установку мангала и задолженность за электроэнергию.