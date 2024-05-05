Пять простых приемов для улучшения сна

У многих людей не получается спать необходимые для здоровья семь-девять часов. Это связано со стрессом, беспокойством и культурой, которая ориентирована на продуктивность, а не на отдых. Эксперты назвали 5 простых приёмов для улучшения сна.

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1. Создайте буферную зону. Специалисты предлагают оставить карьеру и повседневные обязанности примерно за час до сна. Не проверяйте электронную почту, не оплачивайте счета, не занимайтесь домашними делами и не пролистывайте страницы социальных сетей. Вместо этого почитайте, займитесь хобби или проведите время с близкими.

2. Контролируйте то, что вы едите. Обильный приём пищи прямо перед сном может нарушить ваш сон, поэтому старайтесь есть ранним вечером. Но не ложитесь спать очень голодным. Попробуйте перекусы с белком или полезными жирами, например, сыром, миндалём или арахисовым маслом на цельнозерновом хлебе.

3. Избегайте кофеина и алкоголя. Алкоголь может нарушить цикл сна, увеличив вероятность того, что вы будете чаще просыпаться среди ночи. Кофеин является стимулятором, который блокирует аденозин, химическое вещество, вызывающее чувство сонливости.

4. Откажитесь от экранов. Свет от телефонов и экранов компьютеров может нарушить циркадный ритм путём подавления мелатонина, который помогает заснуть.

5. Поговорите с врачом. Если ничего не помогает и вы уже больше месяца не можете хорошо выспаться, то нужно обратиться к врачу.