Почему хочется отдохнуть после отпуска и как это исправить

Пока кто-то возвращается из отпуска с зарядом бодрости, вам энергии хватает только на мечты о следующем? На это может быть несколько причин.

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«Переход из одного климата, к которому привык ваш организм, в другой может бросить вызов вашей иммунной системе и сделать ее более восприимчивой к инфекциям», — рассказал доктор Джим Эванс Yahoo Life.

По мнению эксперта, для хорошего самочувствия нужно поддерживать прежний режим сна и физической активности. Подвести могут и эксперименты с рационом.

Если вы буквально чувствуете себя заболевшей каждый раз, когда возвращаетесь из поездки, это может быть связано с инкубационным периодом обычной простуды и других респираторных заболеваний. Самолеты, аэропорты, автобусы, такси и даже переполненный пляж — это места со скоплением людей, где легко можно подхватить какой-нибудь вирус. Но, возможно, проблема совсем в другом.

«Иногда изменения в составе пыльцы в окружающей среде могут вызвать симптомы аллергии, которые ощущаются как простуда», — объяснила изданию доктор Уэсли Лонг.

В конце концов усталость может быть связана и с чрезмерной активностью. Не удивительно, что вам хочется отдохнуть после недели-двух изнурительных прогулок и бессонных ночей, поэтому лучше не пускаться «во все тяжкие», если вы планировали восстановить силы.

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